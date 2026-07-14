Loont een ritje over de grens voor goedkope benzine nog?

WINSCHOTEN – Terwijl de brandstofprijzen dit voorjaar record na record breken, blijken benzinepompen in Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën juist een van de goedkoopste van Nederland te zijn. Dat meldt Independer na nieuw onderzoek. Het zorgt voor een verrassende wending in de grensstreek. Nu de tijdelijke Duitse korting van 17 cent per liter definitief van de baan is, heeft Groningen1 de nieuwe grens-rekensom voor je opgesteld.
Sinds de start van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS zijn sinds begin maart de prijzen aan de pomp flink opgelopen. Waar een liter Euro95 vorig jaar gemiddeld nog zo’n € 1,90 kostte, ligt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) inmiddels fors boven de twee euro vijftig.
Veel automobilisten in de grensstreek weken de afgelopen daarom maanden massaal uit naar Duitsland, waar het Energie-Sofortprogramm voor een extra korting van 17 cent per liter zorgde en de prijs op een voor-oorlogse €1.87 terecht kwam.
De nieuwe rekensom
Nu de extra korting bij onze oosterburen is verdwenen, is het grens-voordeel flink gekrompen. Wie blindelings de grens oversteekt bij Nieuweschans, Bellingwolde of Ter Apel, kan weleens bedrogen uitkomen als je de extra kilometers meetelt.
Volgens de data van Independer (Petrolview) zijn de lokale prijsverschillen binnen onze eigen regio van Groningen1 namelijk extreem groot. In Oldambt scheelt het tussen de goedkoopste en duurste pomp maar liefst 45 cent per liter. Wie slim kiest, tankt in Winschoten bijna voor ‘Duitse’ prijzen, namelijk €2.079 de liter.
Net over de grens in Rhede is het €2.129, in Heede en Dörpen is het ook €2.129 en €2.139 de liter voor E10 benzine. Dat is dus duurder dan in Winschoten. Toch blijft benzine shoppen een dagkoers en wisselen Nederland en Duitsland stuivertje in de beste prijs voor benzine. Wie actief over de grens wil shoppen kan terecht op https://www.clever-tanken.de/ voor de de beste prijzen.
Wie heeft nog een goedkopere pomp gespot? Laat het ons weten in de commentaren hieronder of op onze Facebookpagina.