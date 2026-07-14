Groningen verduurzaamt: tot € 40.000 subsidie per huishouden beschikbaar

GRONINGEN – Het kabinet trekt de portemonnee om huizen in Groningen en Noord-Drenthe versneld te laten verduurzamen. Er is daarvoor tot 40.000 euro subsidie per huishouden beschikbaar. Dat staat in een Kamerbrief van minister Pieter Heerma van Binnenlandse zaken.

Met het herstelprogramma Nij Begun wil het kabinet dat uiterlijk in 2035 alle woningen in de regio aan de isolatiestandaard voldoen. Hoewel de plannen ambitieus zijn, is de uitvoering aan strikte voorwaarden gebonden. De nieuwe isolatiesubsidie kent namelijk een duidelijke verdeling op basis van locatie en inkomen.

De maximale vergoeding van € 40.000, waarbij alle kosten voor isolatie en verduurzaming voor 100 procent worden vergoed, is uitsluitend gereserveerd voor woningeigenaren binnen het officiële versterkingsgebied en voor huishoudens buiten dit gebied met een inkomen tot circa 140 procent van het sociaal minimum. Overige bewoners in de regio krijgen een vergoeding van 50 procent van de kosten tot een maximum van € 20.000. Daarnaast geldt voor iedereen dat de regeling alleen van toepassing is op woningen die zijn gebouwd vóór 1 juli 2012 en die op dit moment nog niet aan de isolatiestandaard voldoen.

Naast de harde euro’s bevat de kabinetsreactie op de Staat van Groningen en Noord-Drenthe (SvGND) verschillende opvallende maatregelen die direct invloed hebben op de regio. Zo kunnen bewoners wier huis nog versterkt moet worden ervoor kiezen om de isolatie- en ventilatiewerkzaamheden direct door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) te laten meenemen in de versterkings- en herstelplannen. Hierdoor hoeft de woning maar één keer op de schop en blijft een tweede ingrijpende verbouwing bespaard.

Ook is er gedacht aan de doe-het-zelver die de woning liever zelf isoleert in plaats van een aannemer in te huren. Het kabinet heeft hiervoor een speciaal ‘doe-het-zelf-spoor’ binnen de regeling opgenomen, waardoor bewoners die zelf aan de slag gaan een vergoeding kunnen krijgen voor de gemaakte materiaalkosten.

Bovendien worden op verzoek van de Tweede Kamer andere populaire verduurzamingssubsidies fors verlengd om te voorkomen dat budgetten op de plank blijven liggen. De regeling voor woningverbetering van € 10.000 blijft openstaan tot en met 2031, en ook de waardevermeerderingsregeling is langer opengesteld zodat overgebleven budgetten uit de eerdere subsidiepot alsnog kunnen worden geclaimd.

De huurders dan?

Huurders worden eveneens niet vergeten in de nieuwe plannen. De standaardvergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV), zoals een zelf geplaatste keuken of vloer die door de versterking van de woning eruit wordt gesloopt of verloren gaat, stijgt fors van € 3.105 naar € 6.500. Huurders die in het verleden al de lagere vergoeding ontvingen, krijgen het verschil automatisch nabetaald.

uitvoering van de isolatiesubsidie ligt bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waar aanvragen kunnen worden ingediend via snn.nl of isolatie.nijbegun.nl. Om overbelasting te voorkomen, worden de postcodes stapsgewijs opengesteld voor de aanvragen.

Voor vragen over de isolatieaanpak of het opstellen van een gratis isolatieplan kunnen bewoners telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum van Nij Begun via 050 316 44 00. Mocht er al een versterkingstraject lopen voor de woning, dan kan de isolatie en ventilatie rechtstreeks via de zaakbegeleider van de NCG worden geregeld.