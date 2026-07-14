OM eist celstraf tegen man uit gemeente Oldambt vanwege moorddreiging op slagerijen

GRONINGEN, OLDAMBT – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt een celstraf van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk, geëist. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen van moord met een terroristisch oogmerk en bedreigingen met een terroristisch misdrijf.

Deze zaak komt aan het licht als een slagerij in Winschoten op 9 september 2025 een mail ontvangt met een tekst die er niet om liegt. In die mail staat grofweg dat als de winkel de dag erop niet dicht gaat, de schrijver van die mail met een machete (kapmes, red.) de winkel binnen zal gaan en iedereen dood zal steken. Het OM verdenkt de verdachte ervan dat hij deze mail heeft gestuurd naar in totaal twaalf slagerijen in Groningen en Drenthe.

Doodschieten en doodsteken

Op 10 september 2025 wordt de verdachte aangehouden in zijn woning. Daar wordt inderdaad een machete aangetroffen. In zijn in beslag genomen telefoon worden notities aangetroffen. Daarin staat onder meer dat hij een kapmes, een pistool met geluidsdemper en andere wapens nodig heeft om mensen die verantwoordelijk zijn voor de vernedering van dieren te doden. De notities reppen over het doodschieten en doodsteken van personen. De verdachte bekent dat hij dit heeft geschreven.

Vergevorderd

Volgens het OM zijn op basis van de notities de plannen serieus te nemen. Zo maakt de verdachte vorig jaar zomer een testronde in de Stad-Groningen, waarbij hij zijn machete meeneemt. Daarna schrijft hij in zijn notities dat zijn plan is opgeschoven. Tegelijkertijd noemt hij concrete data. Rond die data stuurt hij zijn dreigmails.

Ernstige vrees

Volgens de officier van justitie is het duidelijk dat de man van plan was om de maatschappij ernstige vrees aan te jagen. Al dan niet in een slagerij. “Het feit dat het niet tot een daadwerkelijk bloedbad is gekomen doet niet ter zake. (…) Het blijkt dat de verdachte een concreet plan had om één of meerdere personen om het leven te brengen. (…) Een plan waarbij verdachte voornemens was om op een publieke plek in een winkelstraat in een stad één of meerdere personen om het leven te brengen. Misdrijven waardoor het publiek ernstig geschokt zal raken en het gevoel kan krijgen dat het eenieder kan overkomen.”

Extreem gedachtengoed

Het motief van de verdachte is volgens het OM gelegen in zijn strijd tegen dierenleed. Hij eet al jaren geen vlees, maar is tegelijkertijd aanhanger van een extreem gedachtengoed. Zo schrijft hij onder meer dat hij het zelf niet verdiend om te leven, omdat hij zelf ook verantwoordelijk is voor de dood van dieren. “Hij gaat alleen nog een stap verder”, zegt de officier van justitie. “Door iedereen te willen neerschieten die verantwoordelijk is voor de vernedering van dieren. Zijn haat, zo schrijft de verdachte, zal een slachtoffer vinden.”

Maatregel

Het zal in het ongewisse blijven of de verdachte daadwerkelijk over zou zijn gegaan tot het uitvoeren van zijn plannen. Hoe dan ook is er sprake van ernstig strafbare feiten. De officier van justitie acht daarom een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats. Ook vindt zij dat na het uitzitten van een straf er nog zicht moet blijven op de verdachte. Dit onder meer vanwege zijn ideologische denkbeelden, zijn inflexibele wijze van denken en redeneren en de noodzaak tot het zowel innemen van medicatie als beschermd wonen. Dat kan worden bereikt met het opleggen van een maatregel waarbij het gedrag zal moeten worden beïnvloed in een beschermde omgeving.

De rechtbank doet over een week uitspraak.

Bron: O.M.