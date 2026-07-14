Onderhoudswerkzaamheden aan de sluis bij De Bult

DE BULT, OUDESCHANS – Waterschap Hunze en Aa’s en Provincie Groningen voeren werkzaamheden uit aan de sluis bij De Bult.
Bij De Bult heb je vier kunstwerken, van noord naar zuid:
- Vispassage
- Noordelijk klep stuw De Bult
- Zuidelijke klep stuw De Bult
- Schutsluis (bootjessluis) De Bult
De eerste drie zijn van Waterschap Hunze en Aa’s. De noordelijke klep wordt momenteel opnieuw geconserveerd. Dat wil zeggen kaal gemaakt en van nieuwe verf voorzien. Vorig jaar is de zuidelijke klep aangepakt.
De Provincie Groningen voert werkzaamheden aan de schutsluis uit. Deze is niet in het beheer van het waterschap. Hilvert Huizing maakte onderstaande foto’s van de werkzaamheden: