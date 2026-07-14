Partij vóór het Noorden Oldambt stelt vragen over verkeersveiligheidScheemdermeersterweg

De Partij vóór het Noorden Oldambt heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de voortgang van de aanpak van de verkeersveiligheid aan de Scheemdermeersterweg in Scheemda. Volgens de fractie duurt het dossier inmiddels veel te lang en verdienen inwoners duidelijkheid over de vervolgstappen.
Al sinds 2007/2008 wordt gesproken over maatregelen om de verkeersveiligheid op de Scheemdermeersterweg te verbeteren. Inwoners hebben zich in de afgelopen jaren herhaaldelijk ingezet voor een veiligere woonomgeving door middel van gesprekken, brieven, meldingen en inspraakmomenten. Toch zijn concrete maatregelen volgens de partij tot op heden uitgebleven.
“Verkeersveiligheid gaat over de veiligheid van inwoners en mag geen dossier zijn dat jarenlang blijft liggen,” zegt raadslid Anneke Suurling. “Wanneer inwoners zich bijna twintig jaar inzetten voor een veiligere leefomgeving, mogen zij verwachten dat de gemeente duidelijk communiceert, gemaakte afspraken zorgvuldig opvolgt en daadwerkelijk stappen zet.”
Met de schriftelijke vragen wil de Partij vóór het Noorden helderheid krijgen over de voortgang van het dossier, de gemaakte bestuurlijke keuzes en de redenen waarom eerder uitgesproken plannen niet zijn uitgevoerd. Daarnaast wil de fractie weten welke concrete maatregelen het college op korte termijn bereid is te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en wanneer de gemeenteraad een integraal voorstel kan verwachten met planning, financiering en uitvoering.
De Partij vóór het Noorden benadrukt dat een veilige leefomgeving vraagt om daadkracht én een betrouwbare gemeente. De fractie hoopt dat de beantwoording van de vragen niet alleen duidelijkheid geeft over het verleden, maar vooral leidt tot concrete maatregelen waarmee de verkeersveiligheid aan de Scheemdermeersterweg eindelijk daadwerkelijk wordt verbeterd.
Bron: Anneke Suurling
Raadslid, Partij vóór het Noorden