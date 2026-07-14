Rondvaarten met de Dieverdoatsie in Ter Apel half juli weer mogelijk

TER APEL – Meevaren op de ‘Amazonerivier’ in Westerwolde. Kan dit echt?
Komend lang weekend vaart de Dieverdoatsie opnieuw met rondvaarten rondom Ter Apel en op het Ruiten-A-kanaal in Ter Apel. Op zaterdag, vooral zondag en ook maandag a.s. zijn er nog plekken vrij aan boord. Vrijdag is de boot volgeboekt.
Zaterdag 18 juli, vooral zondag 19 juli, en tijdens deze zomervakantie óók op maandag 20 juli, a.s. kunt u meevaren op een historisch schip in Ter Apel in een bosrijke groene omgeving. De vaartocht duurt ongeveer 2,5 uur en maakt een aantal lussen door de kanalen van Ter Apel. Daarbij wordt ook het met fraaie bossen omgeven Ruiten-A-kanaal bevaren en tot aan de Ter Apeler Sluis in het gehucht Laudermarke (bekend van de Lourdesgrot op die plek).
De vaartocht op een oud schip, zoals dat vroeger ging, komt weer helemaal tot leven met deze rondvaarten. De tocht is niet alleen voor volwassenen en senioren de moeite waard maar zeker ook voor gezinnen met kinderen in vakantietijd. Saai….. welnee, deze bootreis is altijd weer een belevenis.
Aan boord bevinden zich een toilet en horecavoorzieningen (koffie, thee, frisdranken enz.) De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers, die graag hun steentje bijdragen aan een geslaagde vaartocht. De boot heeft een vaste startplaats vanaf de steigers bij de Roswinkelerbrug in het centrum van Ter Apel (tegenover restaurant Kwalitaria/Musketiers aan de Hoofdstraat). Hier kunt u ook gratis parkeren.
Vertrek van de Dieverdoatsie steeds om 13.00 uur en de terugkomst rond 15.30 uur.
Reserveren is wel noodzakelijk.
U kunt reserveren op het boekingsnummer van de VBT Ter Apel, die deze tochten organiseert. Het boekingsnummer is : 06 – 21.41.68.89. Desgewenst per email kan ook: ton.kuper@planet.nl
De volgende maand in augustus, in het lange weekend van 14 tot en met 17 augustus a.s. komt de Dieverdoatsie opnieuw in actie in Ter Apel. Ook dan kunt u nu al van tevoren reserveren.
Voor het gemak hieronder het vaarrooster voor 2026. U bent van harte welkom en ziet en ervaart het zuiden van Westerwolde eens op een andere – en heel positieve – manier.
Organisatie: VBT Ter Apel (Vereniging ter Bevordering van Toerisme in Ter Apel en omgeving)
Bron: Ton Kuper