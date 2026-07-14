Stadspark Winschoten verandert opnieuw in een magische wereld

WINSCHOTEN – Op 14, 15 & 16 augustus 2026 verandert het Stadspark van Winschoten opnieuw in een magische wereld vol ridders, elfen, vuurspuwers en fantasy figuren tijdens het Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival. Dit spectaculair evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen en buitenland en belooft ook in 2026 weer een onvergetelijke ervaring voor jong en oud.
Op 14, 15 en 16 augustus wordt door Zweep Events in het Stadspark van Winschoten voor de elfde keer Middeleeuws Winschoten georganiseerd. Het park wordt gevuld met een Middeleeuws & fantasy markt en verschillende historische kampementen. Drie dagen lang wanen bezoekers zich in de tijd van zwaarden en harnassen, met een unieke mix van middeleeuwse sfeer en fantasy-elementen. Denk aan historische kampementen, ambachtelijke marktstalletjes, muzikanten, vuurshows, cosplay, steampunk, entertainment en diverse podia. Naast alle aanwezige acteurs nemen ook veel bezoekers de moeite om verkleed richting het festival te gaan. Hierdoor ademt alles de Middeleeuwse en fantasy sfeer.
Ook is er meer dan 40 uur live muziek. De familie Zweep reist stad en land af en surfen dagen achtereen op internet om de leukste bands en/of acts toe te voegen aan het programma van Middeleeuws Winschoten. Zo komt uit Italië de band Corte di Lunas, de Duitse groep Corvus Corax, PerKelt uit Londen, De Nederlandse band SeeD, Mc Scallywag uit Groningen, de Engelse band The Captain’s Beard, Mystiknot uit Italië en uiteraard ontbreekt Comes Vagantes ook dit jaar niet.
Voor ieder wat wils
Naast het indrukwekkende programma met live acts, workshops en kinderactiviteiten is er een uitgebreide fantasy- en middeleeuwse markt waar je unieke kleding, accessoires en handgemaakte goederen kunt kopen. Ook aan de inwendige mens is gedacht, met middeleeuwse versnaperingen, speciaalbieren en heerlijke lekkernijen.
Praktische informatie
Locatie: Stadspark Winschoten
Data: vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2026
Openingstijden:
Vrijdag: 12:00 – 00:00
Zaterdag: 10:00 – 00:00
Zondag: 10:00 – 19:00
Meer informatie vindt u op: https://middeleeuws-winschoten.nl/