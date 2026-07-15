Bloembakken fleuren, dankzij regionale samenwerking, centrum Ter Apel op

TER APEL – Het centrum van Ter Apel krijgt deze zomer een kleurrijke opfrisbeurt. Dankzij een samenwerking tussen het COA Job Office, sociaal ontwikkelbedrijf Wedeka, Kwekerij Hamminga, KMT Ter Apel en de gemeente Westerwolde worden twintig gevulde bloembakken geplaatst in het dorpscentrum. Het initiatief draagt bij aan een aantrekkelijk en gastvrij centrum in aanloop naar de uitvoering van het centrumplan voor Ter Apel.
Twintig bloembakken voor een groener centrum
De twintig bloembakken krijgen een plek in het winkelgebied rondom het Marktplein, de Kruier en het Molenplein. Daarmee wordt het dorpscentrum letterlijk opgefleurd. De plaatsing van de bloembakken is een eerste zichtbare stap om het centrum aantrekkelijker te maken, terwijl de komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het centrumplan.
De bakken zijn gevuld met een gevarieerde selectie planten die gedurende alle seizoenen voor kleur en groen zorgen. In de toekomst kunnen de bloembakken eventueel op andere locaties binnen het dorpscentrum worden geplaatst.
Samenwerking met lokale en regionale partners
De realisatie van het project is het resultaat van een brede samenwerking tussen verschillende partijen uit de regio. Medewerkers van Wedeka hebben de afgelopen weken samen met bewoners van het asielzoekerscentrum de bloembakken gevuld met beplanting. De deelnemende bewoners zijn geworven via het Job Office van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Kwekerij Hamminga verzorgde de levering van de planten en KMT Ter Apel leverde de bloembakken. De gemeente Westerwolde maakt het project financieel mogelijk.
Ook na de plaatsing blijven Wedeka en het COA betrokken. Medewerkers van beide organisaties verzorgen gezamenlijk het onderhoud van de bloembakken, zodat het centrum er ook in de toekomst verzorgd en uitnodigend uit blijft zien.
Wethouder Herma Hemmen: “We werken aan een groener, aantrekkelijker en levendiger centrum van Ter Apel. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners investeren we in de kwaliteit en uitstraling van het gebied. De bloembakken vormen een mooie eerste stap en geven alvast een kleurrijke indruk van de ontwikkelingen die de komende jaren in het centrum zichtbaar worden.”
Bron: Gemeente Westerwolde
Foto’s: Johannes Velthuis