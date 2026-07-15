Bloembakken fleuren, dankzij regionale samenwerking, centrum Ter Apel op

Weerbericht van: Woensdag 15 juli 8.00 uur door Groningen1

Prachtig en warm zomerweer op komst

Vandaag. De woensdag start in de regio overwegend zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. De zon krijgt gedurende de dag flink de ruimte, waardoor de temperatuur oploopt tot een warme 28°C.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond neemt de bewolking toe en verloopt de nacht overwegend bewolkt. Het koelt vannacht af tot een minimumtemperatuur van 17°C.

Donderdag (Morgen). Morgen krijgen we te maken met een overwegend bewolkte dag. Hoewel wolkenvelden de overhand hebben, blijft het met een maximumtemperatuur van 25°C aangenaam warm. De kans op lichte regen stijgt bij een rustige wind uit het noordoosten. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar een minimumtemperatuur van 16°C.

Tip van de redactie: Vandaag is een uitstekende dag om te genieten van het warme zomerweer! Smeer je wel goed in als je de zon opzoekt, want de uv-index bereikt vanmiddag een hoge waarde van 7.