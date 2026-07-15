Boomchirurg ziet toekomst voor beschadigde zilverlinde in Blijham

BLIJHAM – De zwaar beschadigde zilverlinde in Blijham kan waarschijnlijk behouden blijven. Volgens boomchirurg Rinck Zevenberg is de boom nog vitaal genoeg, maar moet er wel worden ingegrepen. De zilverlinde is meer dan 200 jaar oud en een van de dikste Lindebomen in Nederland.
Een zware stam zakte onlangs naar beneden. Volgens Zevenberg zat tussen de verschillende stammen een zwakke verbinding waarin water kon komen. Daardoor begon het hout te rotten en werd de stam uiteindelijk te zwaar.
Toch ziet hij nog genoeg leven in de boom. “Hij zit nog mooi in het blad en reageert goed op de schade. Hij kan best blijven staan, maar hij moet wel behandeld worden.”
200 jaar
Zevenberg adviseert om de kroon flink terug te snoeien. Zelf werkte hij ongeveer tien jaar geleden ook al aan de boom. Met de juiste behandeling kan de zilverlinde volgens hem mogelijk nog heel lang blijven staan. “Misschien nog wel tweehonderd jaar.”
Jakobus Schoenmaker, voorzitter van de uitvaartvereniging in Blijham, hoopt dat er snel een oplossing komt. Niemand raakte gewond toen de stam naar beneden kwam en ook de graven bleven onbeschadigd.
Volgens Schoenmaker is het de bedoeling om de boom te snoeien en mogelijk een deel van de stam met een staaldraad of stut te ondersteunen.