Een korte sfeerreportage van de Vakantie Bijbel Feestweek

OLDAMBT – “Kom uit die huizen!” klinkt het door de straten. Het schelle geluid mengt zich met feestelijke muziek. Wie aan de oproep gehoor geeft, ziet een tamelijk abnormaal verschijnsel voorbijkomen: een pluchen leeuw staat enthousiast te zwaaien op een met vlaggen versierde aanhanger, omringd door dansende clowns en kinderen.

Carnaval is al geweest, dus dat kan maar één ding betekenen: de Vakantie Bijbel Feestweek is in volle gang! Sommige kinderen stappen onderweg in en krijgen meteen een lift naar de kinderclub. Het vrolijke tafereel trok inmiddels al door Bad Nieuweschans, Midwolda, Finsterwolde en Winschoten.

Eenmaal aangekomen, lijkt de locatie bijna te zijn veranderd in een speelparadijs. Een buikglijbaan, een springkussen, een volleybalnet en nog veel meer: van waterspellen tot knutselactiviteiten, er is voor ieder wat wils. Vaders en moeders kijken vanaf de zijlijn toe hoe het themalied niet alleen wordt gezongen, maar ook fanatiek wordt meegedanst.

Tussendoor wordt een Bijbelverhaal verteld en verschijnen Abby en Joep op het podium voor een sketch. En kijk eens hoe vrolijk die twee erbij staan!

De kinderclubs gaan nog door van woensdag tot en met vrijdag, telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur. De clubs worden gehouden bij VV Nieuweschans in Bad Nieuweschans, in het Harm Luppenspark in Finsterwolde, bij Dorpshuis De Schakel in Midwolda en in WOP Park Zuid in Winschoten. Helemaal gratis dankzij sponsoren!

En wanneer vlak voor zonsondergang eindelijk de dag voor de tieners begint, is er eerst gelegenheid voor wat ochtendgymnastiek. Daarna volgen sport, spellen en competitie. Er moet natuurlijk geoefend worden, want donderdag staat de grote strijd om de titel ‘Sterkste tiener van het Oldambt’ op het programma.

Jongeren van 11 tot en met 18 jaar kunnen woensdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur gratis meedoen. Op donderdag komen alle groepen samen voor de grote finale op het strand van Midwolda.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Vrienden en vriendinnen mogen gewoon mee, voor een feestweek vol plezier, ontmoeting en een hoopvolle boodschap.

Meer informatie is te vinden op vbc-oldambt.nl.

Fotografie: Minke en Ferdi Willemse en Joshua Noteboom

Bron: Joshua Noteboom