Grenstanken een gepasseerd station? Groningen1 volgers delen hun slimme trucs: “Tanken moet je vlak voor twaalven doen”

BOURTANGE – Loont die rit naar Duitsland nog wel nu de extra korting aan de pomp daar is verdwenen? Gisteren schreven we op Groningen1.nl over de hard gestegen brandstofprijzen en de felle concurrentie van lokale pompen in Winschoten. Dat maakte flink wat tongen los. Massaal deelden lezers van Groningen1 hun ervaringen op onze Facebookpagina. En wat blijkt? Het ‘shag- en tanktoerisme’ is nog springlevend.

Hoewel vergelijker Independer concludeert dat de prijsverschillen tussen Groningen en Duitsland kleiner zijn geworden, weigeren veel inwoners van Oldambt en Westerwolde de Duitsers links te laten liggen. Volgens onze lezers is grens-tanken namelijk een ware topsport: het draait allemaal om timing, slim combineren én het vermijden van de wegversperringen.

“Tank voor 12 uur”

Wie in Duitsland tankt, moet de klok goed in de gaten houden. Waar de prijzen in Nederland de hele dag redelijk stabiel blijven, schommelen ze bij onze oosterburen continu. Verschillende lezers, waaronder Wietske en Evelyne, delen dezelfde gouden tip op de Facebookpagina van Groningen1/WesterwoldeActueel: gooi de tank vlak voor 12:00 uur ’s middags vol.

“Vlak voor twaalven is het de goedkoopste tijd van de dag, daarna wordt het direct weer duurder,” legt Wietske uit. Dat dit geen fabeltje is, bewijst de ervaring van Teresia: “Vanmorgen in Bunde betaalde ik € 2,03 voor een liter, twee uur later was het alweer € 2,23.” Een verschil van 20 cent per liter in slechts 120 minuten! Lezers tippen daarom de app Clever-Tanken om de realtime prijsschommelingen live te volgen.

“Cola en Sigaretten”

Voor veel grensgangers is benzine allang niet meer de enige reden om de auto te starten. Miranda vat het simpel samen: “Benzine komt bij het pakket. Coca-Cola Light, sigaretten en benzine. Niet omdat de benzine zoveel goedkoper is, maar omdat ik er toch al ben.”

Lezer Arnold rijdt vanuit Bellingwolde standaard door naar Rhede of Aschendorf. “Rhede is sowieso goedkoper. En de sigaretten en shag zijn in Duitsland nog altijd vele malen goedkoper, vaak nog met een gratis aansteker cadeau ook. Even via een sluiproute door naar Aschendorf voor de goedkopere boodschappen en je hebt de rit er dubbel en dwars uit.” Voor dieselrijders heeft Wietske nog een extra tip: “Voor diesel loont het bijna niet meer, dat scheelt nog maar 5 cent. Als je gaat, kies dan in elk geval voor een onbemand Duits tankstation.”

Files

Toch is het niet alleen maar tabaksgeur en goedkope benzine. Wie momenteel de grens over wil, moet volgens Michel over een flinke portie geduld beschikken. Michel ergert zich groen en geel aan de verkeerschaos: “Alles is afgesloten over de grens. Er liggen twee bruggen uit en Weener is afgesloten. Overal moeten mensen tussendoor rijden. Ik snap echt niet dat mensen in de file gaan staan voor een beetje brandstof.”

Bovendien is de grensregio verdeeld over het daadwerkelijke voordeel. Waar Geert claimt nog altijd 55 cent per liter te besparen op zijn brandstof, ziet Ritchie een heel ander beeld aan de pomp: “Hier over de grens is E10 momenteel € 2,12. Dat is gewoon net zo duur als in Nederland.”

Wat is jouw favoriete tankstation net over de grens? En mijd jij de files rond Weener, of neem je de sluiproutes? Laat het weten in de reacties!