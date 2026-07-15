Joy Beune daagt Jenning de Boo uit voor spectaculaire autorace challenge op het TT Circuit 

ASSEN – Topschaatsers Joy Beune en Jenning de Boo verruilen op zondag 2 augustus hun vertrouwde ijs voor het iconische asfalt van het TT Circuit Assen. Tijdens The Racing Day gaan de twee Nederlandse schaatssterren de strijd met elkaar aan in een unieke Mazda MX-5 Cup Challenge!
In twee identieke Mazda MX-5 Cup-raceauto’s stappen Beune en De Boo uit hun comfortzone om te ontdekken wie zich het snelst weet aan te passen aan de autosport. Waar zij normaal strijden om honderdsten van seconden op het ijs, wacht nu een uitdagende race-challenge op het “heilige asfalt” van Assen.
Beune vs De Boo
De challenge van Beune vs De Boo wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Specialist en maakt deel uit van The Racing Day, het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartevenement van Nederland. Tienduizenden bezoekers krijgen de kans om de twee topsporters in een totaal andere discipline in actie te zien.
De Mazda MX-5 Cup staat bekend om close racing en gelijke kansen dankzij de identieke auto’s. Juist daardoor draait het volledig om talent, lef en controle achter het stuur. Dat maakt de uitdaging tussen Beune en De Boo extra interessant, welke van de twee schaatstoppers beschikt over het meeste racegevoel? De Mazda MX-5 Cup Challenge is één van de publiekstrekkers tijdens The Racing Day en belooft een spectaculaire confrontatie tussen twee topsporters.
The Racing Day – gratis entree!
Tijdens het eerste weekend van augustus verandert TT Circuit Assen traditiegetrouw weer in het decor van The Racing Day, het enige race-evenement van Nederland met een gecombineerd programma van auto’s, motoren en superkarts maar ook met vele spectaculaire demonstraties. En het mooiste, je bezoekt het evenement GRATIS! Maak de challenge van Beune vs De Boo live mee vanaf de iconische TT-tribunes en geniet van een dag vol spektakel!
Op vrijdag 31 juli trainen en kwalificeren de deelnemers zich voor de races in het weekend, op zaterdag 1 en zondag 2 augustus worden de vele wedstrijden afgewisseld met uiteenlopende demonstraties op twee en vier wielen. Met gevarieerde raceklassen van old-school F1-bolides in de Interserie tot de nieuwste Porsche’s en van superkarts tot supercars, biedt de Cathedral of Speed dit jaar weer een programma voor elke sportfan, racefanaat én het gehele gezin.
Kijk voor meer info op: www.theracingday.nl
Bron: The Racing Day