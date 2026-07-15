DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Surwold
Bij een ongeval rond 5:28 uur op de B401 nabij Surwold is vanmorgen een 52 jarige man om het leven gekomen. Zijn 15 jarige dochter raakte zwaargewond. De man kwam door onbekende oorzaak met zijn Ford Fiësta op de linker rijbaan terecht en botste frontaal tegen een Ford Transit van een 51 jarige vrouw.
Verschillende hulpverleners verleenden eerste hulp aan de gewonden totdat de ambulance arriveerde. De vrijwillige brandweerkorpsen van Dörpen, Esterwegen en Surwold rukten uit met in totaal vier voertuigen en 18 manschappen, samen met geestelijk verzorgers, ambulancepersoneel en een reddingshelikopter.
De B401 is voor de duur van het ongevalsonderzoek en de bergingswerkzaamheden volledig afgesloten geweest. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is nog gaande.
Rond 00:30 uur vannacht vond in een elektronicawinkel aan de Papenburger Straße in Surwold een inbraak plaats. Drie onbekende daders verschaften zich toegang tot de winkel en hebben in zeer korte tijd diverse smartphones en laptops gestolen. Ze zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht.
De schade wordt op ongeveer € 10.000, – geschat. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de inbraak of de daders worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.