Open Energiedag op 19 september: ontdek de wereld achter je stopcontact en thermostaat

MEEDEN – De energietransitie is zichtbaarder dan ooit. Terwijl Nederland opnieuw een warme zomer beleeft én werkt aan een betrouwbare energievoorziening, openen op zaterdag 19 september tientallen duurzame energieprojecten, waaronder in Meeden, door heel Nederland hun deuren voor publiek. Ontdek de wereld achter je stopcontact en thermostaat! Tijdens de Open Energiedag kunnen bezoekers zelf zien hoe windenergie, zonne-energie, bodem- en aardwarmte, warmtenetten en het elektriciteitsnet in de praktijk werken.

De Open Energiedag laat zien hoe Nederland vandaag al werkt aan een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Niet als toekomstmuziek, maar op de plekken waar iedere dag duurzame energie wordt opgewekt en ons energiesysteem wordt uitgebreid. Bezoekers kunnen naar boven kijken in een windturbine, rondstruinen door een zonnepark, voelen hoe warmte en koelte uit de bodem worden gehaald, ontdekken hoe het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en in gesprek gaan met de mensen die daar iedere dag aan werken.

Steeds meer huishoudens, bedrijven en auto’s draaien op duurzame elektriciteit en warmte uit wind, zon, bodemenergie en water. Daarmee vermindert Nederland de uitstoot van broeikasgassen én de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele energie. Tegelijkertijd wordt het elektriciteitsnet uitgebreid om aan de groeiende vraag naar schone energie te voldoen. Tijdens de Open Energiedag laten bedrijven, energiecoöperaties en andere organisaties zien hoe deze veranderingen er in de praktijk uitzien.

Alle locaties en meer informatie is te vinden op OpenEnergiedag.nl

Over de Open Energiedag

De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met branche-organisaties: NedZero, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en HIER. De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst: www.daarkrijgjeenergievan.nl

Klimaat Fietsdag van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU)

Op dezelfde dag als de Open Energiedag organiseert de KNWU de Nationale Klimaat Fietsdag. Op deze dag organiseren zij fietsroutes langs duurzame initiatieven, waaronder ook locaties die verbonden zijn aan de Open Energiedag.

Doet jouw organisatie, project of bedrijf ook mee?

De afgelopen jaren bezochten duizenden bezoekers de duurzame energieprojecten verspreid over het land. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) organiseert deze dag inmiddels voor het zesde jaar, samen met zeven brancheorganisaties. Opent jouw bedrijf/project ook de deuren voor publiek tijdens de Open Energiedag op 19 sept 2026? Meld je locatie aan met het formulier op de website.

Over de NVDE:

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.

In onze regio: Hoogspanningsstation Deelnet Meeden, Wethouder L. Veemanweg 11 Meeden.

Hoog- en middenspanningsstation 220.000/110.000 volt station en 380.000 volt station. Open huis met mogelijkheid tot rondleiding, informatiemarkt, kinderactiviteiten.

Ingang terrein aan Beneden Veensloot kant.

Bron: NVDE