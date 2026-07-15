Tijdelijke nachtopvang in Nieuwe Pekela op korte termijn weer in gebruik

NIEUWE PEKELA – Vanaf vandaag wordt aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela weernachtopvang geboden.
De gemeente Pekela heeft sinds vrijdag 3 juli de gemeente Westerwolde ondersteund met een tijdelijke nachtopvang in het pand aan Holland Marsh 17B in Nieuwe Pekela.
Naar aanleiding van incidenten op het voorterrein van het opvangcentrum in Ter Apel hadden het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun dienstverlening op het terrein neergelegd. Het Rode Kruis verzorgt ook de nachtopvang in Nieuwe Pekela. De afgelopen nachten zijn geen mensen opgevangen aan Holland Marsh 17B.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Westerwolde treffen maatregelen om de situatie op het voorterrein van het opvangcentrum in Ter Apel te verbeteren. Het gebied rondom het aanmeldcentrum is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Boa’s kunnen hierdoor sneller optreden, met de mogelijkheid om preventief te fouilleren.
Daarnaast worden vluchtelingen die zich aanmelden in Ter Apel ondergebracht in een pand vlakbij het aanmeldcentrum. In dit gebouw kan meer veiligheid worden geboden en passende maatregelen worden genomen voor mensen die overlast creëren. Het beschikbaar stellen van dit pand betekent echter niet dat er voldoende plekken zijn voor alle vluchtelingen om binnen te kunnen slapen.
Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk pakken met de genoemde maatregelen hun hulpverlening op. De verwachting is dat vanaf woensdagavond 15 juli (vandaag) weer nachtopvang wordt geboden aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. ‘Er worden passende maatregelen genomen om de situatie bij het opvangcentrum van Ter Apel te stabiliseren. Met de uitgebreide screening zoals deze nu in Ter Apel gaat plaatsvinden, ontstaat ook een nog veiligere situatie in de nachtopvang in Nieuwe Pekela,’ aldus burgemeester Jaap Kuin.
De nachtopvang
Elke avond arriveren per bus vluchtelingen voor de nachtopvanglocatie aan de Holland Marsh. Wanneer de druk op het opvangcentrum in Ter Apel oploopt, kan dit aantal worden opgeschaald tot circa 80 personen. De volgende ochtend worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. De mensen zijn daar alleen om te slapen en te eten en gaan niet van het terrein af. Op de locatie is beveiliging en zorg aanwezig. Overdag is het gebouw – afgezien van personeel – leeg.
Bron: Gemeente Pekela