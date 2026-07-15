Veendam verwelkomt de European Hyperloop Week 2026

VEENDAM – Veendam is deze week hét ontmoetingspunt voor de innovatieve technologie achter de mobiliteit van de toekomst.
De European Hyperloop Week 2026 is maandagochtend door burgemeester Annelies Pleyte, samen met wethouder Robert de Jonge, op het terrein van het European Hyperloop Center (EHC, het Europese test- en validatiecentrum voor hyperlooptechnologie) in Veendam geopend. Tijdens de ceremonie spraken vertegenwoordigers van het EHC, het Hyperloop Development Program en internationale studententeams over de ambities en technische ontwikkelingen binnen het Europese hyperloop‑ecosysteem.
Hoewel het testcentrum al langere tijd in Veendam staat, weten veel inwoners nog niet precies wat hyperlooptechnologie inhoudt. Ook bestaat er verwarring doordat een bedrijf dat eerder betrokken was bij hyperloopontwikkeling failliet ging. Dat faillissement heeft echter geen gevolgen voor het European Hyperloop Center of de European Hyperloop Week: het EHC werkt binnen een breed Europees samenwerkingsprogramma en blijft volledig operationeel.
Deze week komen studententeams, onderzoekers en bedrijven uit de hele wereld samen om kennis te delen en te werken aan innovatieve hyperlooptechnologie. ‘We zijn trots dat Veendam gastheer is van dit internationale evenement’ aldus de burgemeester.
Benieuwd naar deze innovatieve technologie? Kom dan op zaterdag 18 juli naar de publieksdag en maak kennis met de hyperloop én de deelnemende studententeams. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats op het terrein aan: European Hyperloop Center, Spoorhavenweg 17, 9641 KV Veendam ( Evenementeningang )
Bron: parkstadveendam.nl/Gemeente Veendam
Foto’s: Gemeente Veendam