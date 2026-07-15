Video: Blanckenborg viert 60 jaar én opening vernieuwd gebouw

BLIJHAM – Bij de Blanckenborg in Blijham was het dinsdag dubbel feest. De zorgorganisatie vierde haar 60-jarig bestaan en nam tegelijk het vernieuwde gebouw officieel in gebruik. “Vandaag hebben we dubbel feest”, vertelt bestuurder Dianne Burger. “We vieren dat de verbouwing is afgerond én dat de Blanckenborg zestig jaar bestaat.”
De hoofdingang is verplaatst, waardoor bezoekers nu direct binnenkomen in het restaurant. “Dat is het hart van het gebouw, waar ontmoeting plaatsvindt en steeds meer activiteiten worden georganiseerd.”
Ook is er een extra woonkamer gekomen. Daardoor kunnen bewoners met een grote rolstoel of zelfs een bed makkelijker deelnemen aan gezamenlijke momenten. “Als je de gangen oploopt, voel je gewoon de rust. Tegelijkertijd neemt bij de ingang de levendigheid toe. Dat is precies wat we wilden.”
Volgens Burger is de Blanckenborg al zestig jaar sterk verbonden met de omgeving. “Bijna iedereen hier heeft wel een link met de Blanckenborg. Ze hebben er gewerkt, kennen een bewoner of zijn later zelf bewoner geworden.”
De verbouwing is voorlopig klaar, maar de organisatie kijkt alweer vooruit. “We zien dit als een tussenstap en een opstap naar de volgende zestig jaar.”
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=vktj_DmVsr0&feature=youtu.be
Video: Malou Vos