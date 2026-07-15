Zomergoud: Een Goud Gesprek met weerman Jules Geirnaerdt

VLAGTWEDDE – Of het nu stormde, de zon overvloedig scheen of er een dik pak sneeuw viel: jarenlang was hij een van de meest vertrouwde gezichten en stemmen als het om het Groningse weer ging. Aanstaande woensdag schuift weerman Jules Geirnaerdt bij ons aan. In deze speciale uitzending van Zomergoud nemen we uitgebreid de tijd voor Een Goud Gesprek over zijn levensverhaal, zijn passie en natuurlijk de toekomst van ons klimaat.
Jules’ liefde voor het weer begon ver buiten onze provinciegrenzen; hij werd geboren in het Zeeuwse Goes en was destijds een bekend gezicht als weerman bij Omroep Zeeland. Toch trok het noordelijke weerlicht hem uiteindelijk over de streep. Jules pakte zijn boeltje en verhuisde naar onze regio, waar hij al snel uitgroeide tot de vaste weerman bij Groningen1 en de lokale omroepen. Met zijn nuchtere blik en heldere uitleg loodste hij de regio door talloze seizoenen heen.
Nu kijkt Jules samen met ons terug én vooruit. Want hoe blikt hij terug op zijn carrièreswitch van Zeeland naar Groningen? Wat waren de meest memorabele extreme weersomstandigheden die hij in al die jaren heeft voorspeld? En nu het klimaat wereldwijd én lokaal zo snel verandert, hoe kijkt een ervaren weerman naar de toekomst van de Groningse zomers?
Of je nu benieuwd bent naar de man achter de weerkaarten, herinneringen wilt ophalen, of wilt weten wat we de komende jaren van het weer kunnen verwachten: dit openhartige levensverhaal wil je niet missen.
Zomergoud is vandaag on 10:00 uur live te horen en te zien op Groningen1.