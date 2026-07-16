A.G. Wildervanckweg twee dagen dicht voor onderhoud

Weerbericht van: Donderdag 16 juli 8.00 uur door Groningen1

Van een natte start naar een drogere middag

Vandaag. De donderdag is in Westerwolde met lichte regen begonnen en het blijft voorlopig nog even grijs en nat buiten. In de loop van de middag trekt de zone met lichte neerslag gelukkig langzaam weg naar het oosten, waarna het op de meeste plaatsen droog wordt en er heel misschien nog een waterig zonnetje doorbreekt. Met een maximumtemperatuur van 23°C blijft het ondanks de nattigheid vrij warm en broeierig aanvoelen. Er waait een rustige, matige wind uit het noordwesten.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond klaart het vanuit het westen steeds verder op. De nacht verloopt vervolgens rustig, droog en overwegend helder. Het koelt door de opklaringen af naar een aangename minimumtemperatuur van 14°C, wat heerlijk is om de slaapkamer even goed door te luchten na de broeierige dag.

Vrijdag (Morgen). Morgen ziet het weerbeeld er gelukkig een stuk vriendelijker uit. De dag start direct met mooie zonnige perioden, al trekken er in de middag ook een paar vriendelijke stapelwolken over onze regio. Het blijft de hele dag droog en met een maximumtemperatuur van 22°C en een kalme wind is het heerlijk buitenweer. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar 13°C.

Tip van de redactie: Laat je niet uit het veld slaan door de natte start van de dag! Vanmiddag klaart het geleidelijk op, wat het perfecte moment is om alsnog die frisse neus te halen in de prachtige bossen van Sellingen of op de dijk bij de Kiekkaste.