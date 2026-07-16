A.G. Wildervanckweg twee dagen dicht voor onderhoud

STADSKANAAL, TER APEL, NIEUWE PEKELA – De A.G. Wildervanckweg (N366) is op 23 en 24 juli afgesloten voor verkeer. Op donderdag 23 juli is de provinciale weg dicht tussen Stadskanaal en Ter Apel, een dag later is het deel tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal afgesloten.
De provincie laat allerlei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat onder andere om kleine reparaties aan het asfalt. Bruggen, viaducten en bewegwijzering krijgen een schoonmaakbeurt. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt.
Stremming en omleiding 23 juli
Donderdag 23 juli is de provinciale weg N366 dicht vanaf Stadskanaal (aansluiting N374) tot Ter Apel (aansluiting N391). De stremming duurt van 07.00 tot 16.00 uur. Verkeer tussen Stadskanaal en Ter Apel wordt omgeleid via Alteveer, Vlagtwedde en Sellingen (de N365 en N976) of Gasselternijveen en Valthermond (N378 en N379).
Stremming en omleiding 24 juli
Vrijdag 24 juli is de N366 dicht tussen Nieuwe Pekela (aansluiting N367) en Stadskanaal (aansluiting N374). De stremming duurt van 07.00 tot 16.00 uur. Verkeer tussen Stadskanaal en Nieuwe Pekela wordt omgeleid via Borger, Gieten en Veendam (de N374, N34 en N33) of Vlagtwedde en Oude Pekela (N368 en N367). De omleidingsroutes staan ook aangegeven met borden langs de route.
Openbaar vervoer
Bussen rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Op de website van BUS Groningen Drenthe staat de actuele reisinformatie.
Tweedaagse stremming
De provincie combineert de werkzaamheden om de hinder en overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens een tweedaagse afsluiting kan de aannemer veilig en efficiënt werken. Voor het verkeer scheelt het meerdere korte afsluitingen in een jaar. Ook is bewust gekozen voor een stremming in de bouwvakperiode, omdat er dan minder verkeer op de weg rijdt dan tijdens reguliere dagen.
Bron: Provincie Groningen