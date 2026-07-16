Brandweer blust dak en schuurtje in Scheemda

SCHEEMDA – Vanmiddag is de brandweer van Scheemda gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Dollardlaan in Scheemda.
De brandweer van Scheemda is rond half drie uitgerukt voor een brand in een schuurtje bij een woning aan de Dollardlaan. Kort nadat ze gearriveerd waren ontdekten de brandweer dat er rook onder het dak van de woning vandaan kwam. Daarop werd de hoogwerker van brandweer Winschoten gealarmeerd en werd onderzoek in de woning gedaan.
Nadat er sloopwerkzaamheden aan het dak en de spouw waren uitgevoerd, kreeg de brandweer de brand onder controle. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Foto’s: Ronnie van der Wal en Hemmo Kuiper