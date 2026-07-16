Crowdfundactie voor eigenaren vernielde auto’s Hongerige Wolf

HONGERIGE WOLF – Er is een crowdfundactie gestart voor de bezoekers van Festival Hongerige Wolf van wie afgelopen weekend de auto is vernield. Tijdens de vijftiende editie van het festival, dat plaatsvond van 10 tot en met 12 juli, werden op de parkeerplaats meer dan tien voertuigen zwaar beschadigd. De oprichters van het festival hopen met de actie de financiële schade voor de gedupeerden te verzachten.
De getroffen auto’s stonden geparkeerd op een grasstrook langs de doorgaande weg van Hongerige Wolf naar Ganzedijk. Er waren ruiten ingeslagen en auto’s waren bekrast. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Voor Marieke en haar dochters Loes en Ruth Weites, die het festival ruim 15 jaar geleden mede oprichtten, was het nieuws reden om direct in actie te komen. Om de financiële pijn voor de getroffen bezoekers te verzachten, startte Ruth een online inzamelingsactie.
“Het contrast met deze onnodige vernielingen staat zo ver af van de leuke mensen die dit festival maken,” schrijft de familie bij de actie. “Wij vinden het meer dan jammer dat niet iedereen met slechts fijne herinneringen naar huis is gegaan.”
De actie kan inmiddels op veel steun rekenen. Binnen korte tijd is er al € 785 opgehaald via 31 donaties. Gedupeerden die nog geen aangifte hebben gedaan, en mensen die die nacht iets verdachts hebben gezien langs de weg tussen Hongerige Wolf en Ganzedijk, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.