Eeuwfeest voor Café De Haven: 100 jaar gezelligheid in Scheemda

SCHEEMDA – Café De Haven bestaat dit jaar 100 jaar. Op zaterdag 8 augustus wordt dit bijzondere jubileum gevierd met een feestelijke middag voor jong en oud. Iedereen is welkom om samen stil te staan bij een eeuw aan ontmoetingen, feestjes en gezelligheid.
Café De Haven opende in 1926 de deuren en groeide in de afgelopen honderd jaar uit tot een bekende ontmoetingsplek in Scheemda. Generaties bezoekers kwamen er samen voor een kop koffie, een drankje, livemuziek, biljartavonden, verjaardagen en andere feestelijke momenten.
In de loop der jaren is het pand meerdere keren verbouwd en gemoderniseerd. Bij de meest recente renovatie kreeg het café een eigentijdse uitstraling, terwijl de vertrouwde sfeer behouden bleef. Daarmee blijft De Haven een plek waar oude bekenden en nieuwe bezoekers elkaar ontmoeten.
Het jubileumfeest begint op zaterdag 8 augustus om 14.00 uur. Op het programma staan live muziek, koude drankjes en verschillende activiteiten voor kinderen. De organisatie wil er een gezellige middag van maken voor bezoekers van alle leeftijden.
Met het 100-jarig bestaan kijkt Café De Haven terug op een rijke geschiedenis én vooruit naar de toekomst.
Foto’s: Frans Kroon