Groningen 1 zendt rechtstreeks uit vanaf jaarmarkt De Maten

TER APEL – Aanstaande zaterdag zendt Groningen 1 het ochtendprogramma rechtstreeks vanaf Jaarmarkt De Maten uit.
De Jaarmarkt in buurtschap De Maten (onder de rook van Ter Apel) wordt elk jaar op de derde zaterdag in juli gehouden. Dit jaar wordt de markt voor de 40ste keer georganiseerd. Inmiddels is de jaarmarkt uitgegroeid tot een waar volksfeest. Ruim 120 standhouders vinden er elk jaar een goede plek en komen graag terug om zaken te doen. Laagdrempelig is de jaarmarkt ook; deze wordt in zijn geheel door vrijwilligers van Plaatselijk Belang de Maten georganiseerd, zodat de kosten laag gehouden kunnen worden.
De markt wordt om 9.30 uur door wethouder Wietze Potze geopend.
Ook het publiek komt in grote getale naar de jaarmarkt voor de handel of het plezier. Twee terrassen zijn ingericht zodat een ieder hier gezellig plaats kan nemen, een show met oldtimer trekkers, live muziek en vertier voor de jeugd.
Groningen 1 is met de locatie bus aanwezig, met ’s morgens live uitzendingen vanaf het marktterrein:
Van 10:00 uur tot 11:00 uur Dieverdoatsie met Wietze de Roo en Gert Wubs voor de techniek.
Van 11:00 uur tot 13:00 uur Brunchroom met Henk Guchelaar en Geert Smit. Techniek: Julian Buist.
De markt is van 09.00 tot 17.00 uur aan de Zanddijk in Ter Apel.