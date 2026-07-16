Hoofdprijzen Bouwbingo Scouting Ter Apel bekend

TER APEL – Scouting Ter Apel maakt de hoofdprijzen van de Bouwbingo op zaterdag 29 augustus bekend. De bingo wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe materiaalopslag bij het scoutinggebouw aan de Havenstraat.
Tijdens de Bouwbingo zijn er drie verschillende bingo’s voor jong en oud, waarbij naast de hoofdprijzen ook vele andere mooie prijzen te winnen zijn.
De hoofdprijzen zijn:
Kinderbingo (13.00 – 14.30 uur)
2x entree voor Drouwenerzand Attractiepark
2x entree voor Attractiepark De Waarbeek
Buurtbingo (15.00 – 17.00 uur)
Hoofdprijs: een professionele fotoshoot
Feestbingo (20.00 uur)
Hoofdprijs: een JBL PartyBox 120 ter waarde van €330,-
Klik HIER en op onderstaande flyers voor meer info.
Scouting Ter Apel hoopt op een grote opkomst. Met de opbrengst van de Bouwbingo kan worden geïnvesteerd in een nieuwe materiaalopslag, zodat de scoutinggroep ook in de toekomst haar activiteiten voor de jeugd kan blijven organiseren.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Er is voor elke leeftijd een passende bingo en naast de hoofdprijzen zijn er gedurende de dag en avond nog veel meer mooie prijzen te winnen.
Bron en foto’s: Bas Stoevelaar, Scouting Ter Apel