DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Bij een ongeval op de Splitting rechts in Papenburg is gistermorgen om half twaalf een 17 jarige jongen zwaargewond geraakt. Een 48 jarige bestuurder van een Fiat Ducato reed vanaf de Splitting links over de brug naar de Splitting rechts. Bij het afslaan naar een inrit zag hij de tegemoetkomende jongen op zijn lichte motorfiets (125 cc) over het hoofd. Bij de aanrijding raakte de jongen zwaargewond. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Rhede/Brual
Gisteravond is aan de Behrensweg in Brual een trekker, met daarachter een opraapwagen in brand gevlogen. De 64 jarige chauffeur zag tijdens werkzaamheden op een akker rook en vuur uit de trekker komen. Hij wist zichzelf in veiligheid te brengen en belde de brandweer. Toen de korpsen van Oberrheiderland, Rhede und Aschendorf arriveerden stond de trekker al volledig in brand. Ook een groot deel van het veld had vlam gevat. Doordat de brand zich in een heidegebied zonder directe watertoevoer bevond, was de brand moeilijk onder controle te krijgen. Aanvankelijk gebruikten de brandweerlieden water uit de tanks van hun voertuigen, waarna ze met veel moeite een slang van enkele honderden meters lang aanlegden. Ook werd een watertransport opgezet. De ontstane schade wordt op 150.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
A 31/ Bunde
Om 04.35 uur gistermorgen verloor een 59 jarige chauffeur van een vrachtwagen met oplegger op de A31, ter hoogte van Bunde, een deel van een van zijn banden. Het voorwerp kwam op de linker rijbaan terecht. Een 26-jarige bestuurder van een Audi A6, die op dat moment op de inhaalstrook reed, zag het obstakel te laat en botste er tegen aan. Zijn auto raakte fors beschadigd. Er raakte niemand gewond.