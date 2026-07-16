Terug bij Toppyjazz bassist Joris Teepe en saxofonist Jacques Pelzer met 2 mooie cd*s uit Groningen.
Ben Webster was te gast in de Haarlemse Jazz Club in 1972.
Verder zangeresse Masha Bijlsma, Shirma Rouse en Kim Hoorweg.
Saxofonist Serge Shaloff (1932-1957) kreeg een ode van Rick van den Bergh en The Reed.
Alles tussen 22.00 en 23.00 uuur bij Groningen1.
Playlist:
01 – Cherokee – Joris Teepe (album Seven Days a Week)
02 – Jesus Thinks of Me – Réne Thomas & Jacques Pelzer (album Groningen 1974)
03 – Bluesville – Joop van Enkhuizen (album Joe Meets The Rhythm Section)
04 – How Long Has This Been Going On – Ben Webster (album Live at The Haarlemse Jazzclub)
05 – Onder de wuivende palmen – Shirma Rouse & Kim Hoorweg (album Dedicated to You)
06 – Dedicated to You – Shirma Rouse & Kim Hoorweg (same album)
07 – Brothers – Rick van den Brink & The Reeds (album Reserge)
08 – If You Go – Masha Bijlsma (album Whispers and Moans)
09 – Song for Ella – Masha Bijlsma (same album)
Nederlandse Jazz bij Toppyjazz aflevering 344.
Terug bij Toppyjazz bassist Joris Teepe en saxofonist Jacques Pelzer met 2 mooie cd*s uit Groningen.