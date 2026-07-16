Subsidie woningverbetering van start in Vlagtwedde en Bellingwolde

VLAGTWEDDE, BELLINGWOLDE – De gemeente Westerwolde is gestart met de subsidieregeling woningverbetering. Met deze regeling kunnen inwoners met een koopwoning in Vlagtwedde (postcodegebied 9541) en Bellingwolde (postcodegebied 9695) subsidie krijgen voor groot onderhoud
aan hun woning en voor het verbeteren van de uitstraling van hun woning.
De subsidie is bedoeld voor noodzakelijke werkzaamheden zoals het herstellen of vervangen van het
dak, de gevel of de vloer. Ook werkzaamheden aan de buitenkant van de woning, zoals schilderwerk,
voegwerk, kozijnen en goten, komen in aanmerking. Met de regeling wil de gemeente bijdragen aan
de kwaliteit van de woningen in de dorpen.
Wethouder Harm Jan Kuper is positief over de start van de regeling: “Met deze subsidie helpen we
woningeigenaren om onderhoud uit te voeren en hun woning te verbeteren.” Een inwoner met een koopwoning kan maximaal € 18.000 subsidie krijgen voor groot onderhoud en maximaal € 2.500 voor het verbeteren van de uitstraling van de woning. De gemeente heeft voor deze regeling een bijdrage ontvangen voor de gebieden Vlagtwedde, Bellingwolde en Ter Apel. De uitvoering start nu in Vlagtwedde en Bellingwolde. Eind 2026 maakt de gemeente bekend wanneer de subsidieregeling voor Ter Apel wordt opengesteld. Later komt er ook subsidie voor andere gebieden in de gemeente.
Meer informatie
Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden is te vinden op: www.westerwolde.nl/woningverbetering
Bron: Gemeente Westerwolde