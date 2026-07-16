UWV: WW neemt verder af in Groningen, arbeidsmarkt biedt volop kansen

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen nam in juni verder af. De krapte op de arbeidsmarkt is voor werkgevers nog lang niet voorbij. Voor Groningse werkzoekenden zijn er volop kansen op de arbeidsmarkt. Met de regionaal kansrijke beroepenlijst brengt UWV in kaart welke beroepen goede kansen op werk bieden in Groningen. De nieuwste lijst, met ruim 200 kansrijke beroepen, laat zien dat veel beroepen structureel gevraagd blijven. Ontwikkelingen in de bouw en de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) zorgen ervoor dat er dit jaar ook nieuwe beroepen met goede kansen op werk bij zijn gekomen

Meer dan 200 kansrijke beroepen in Groningen

De arbeidsmarkt verandert continu. Daardoor veranderen ook de kansen op werk. De lijst met regionaal kansrijke beroepen laat zien welke beroepen goede kansen bieden op een baan. Ondanks dat de arbeidsmarkt afkoelt en het aantal vacatures licht afneemt, blijft de arbeidsmarkt kansrijk voor werkzoekenden en professionals die een volgende stap willen zetten in hun loopbaan.

Een groot deel van deze beroepen bieden al jaren goede kansen op werk. Dit zijn voornamelijk beroepen in de zorg, horeca, transport en logistiek, bouw en industrie. Door de grote maatschappelijke uitdagingen blijven deze sectoren ook de komende jaren goede kansen bieden op een baan.

Door de ontwikkelingen in de maatschappij veranderen ook de kansen op de arbeidsmarkt. Dit jaar zijn er ongeveer 30 nieuwe kansrijke beroepen in Groningen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beroepen in de bouw, zoals metselaars, voegers en verkeers- en vervoerskundigen. Door de aantrekkende vraag naar nieuwbouwwoningen en het noodzakelijke onderhoud van bruggen en wegen stijgt de vraag naar personeel in deze beroepen. Een ander voorbeeld is budgetconsulent. Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden, waardoor de vraag naar personeel dat mensen helpt met financiële problemen toeneemt.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Hoewel het aantal vacatures de afgelopen periode iets is afgenomen en de arbeidsmarkt minder gespannen is dan enkele jaren geleden, blijven de kansen voor werkzoekenden in Groningen goed. Van zorg en techniek tot bouw, transport en logistiek. Tegelijkertijd zorgen maatschappelijke ontwikkelingen zoals de energietransitie, vergrijzing en digitalisering voor nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Voor mensen die op zoek zijn naar werk, een carrièreswitch overwegen of zich willen laten omscholen, biedt de Groningse arbeidsmarkt ook de komende jaren volop mogelijkheden. De kansrijke beroepenlijst helpt daarbij door inzichtelijk te maken waar de kansen liggen.”

11 beroepen met weinig kansen op werk

Ondanks dat de vraag naar personeel in veel sectoren hoog is, zijn niet alle beroepen kansrijk. UWV brengt ieder jaar beroepen in beeld met weinig kansen op werk. Voorbeelden van beroepen met weinig kansen op werk zijn dierenverzorger en lifecoaches. Dit zijn populaire beroepen onder studenten en werkzoekenden, waardoor de concurrentie hoog is en het lastiger kan zijn om in deze beroepen een baan te vinden.

Ook technologische ontwikkelingen beïnvloeden de kansen op de arbeidsmarkt. Slimme software en geautomatiseerde systemen vormen al jaren een bedreiging voor veel administratieve beroepen op mbo-niveau 2. Medewerkers data-invoer en postkamermedewerkers zijn voorbeelden van administratieve beroepen met weinig kansen op werk.

Naast voortschrijdende automatisering heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) invloed op voornamelijk creatieve beroepen en beroepen waarin veel met taal wordt gewerkt. Taken zoals schrijven, ontwerpen en vertalen kunnen vaak sneller en efficiënter worden uitgevoerd door AI, waardoor de vraag naar personeel in deze beroepen afneemt. Voorbeelden van beroepen met weinig kansen op werk zijn tekstschrijvers, grafisch vormgevers en vertalers.

Ontdek passende beroepen met veel kans op werk

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het zoeken naar geschikt werk. Werkzoekenden kunnen beroepen met goede kansen op werk in Groningen vinden via de beroepskeuzehulp. Met deze tool kunnen werkzoekenden direct zien welke kansrijke beroepen vergelijkbaar zijn met hun huidige beroep en welke beroepen aansluiten bij hun kwaliteiten en vaardigheden. Ook kunnen mensen met vragen over de zoektocht naar werk of het volgen van scholing terecht bij Werkcentrum Groningen en Noord-Drenthe: het centrale loket voor vragen over werk, scholing en loopbaan.

Ga voor het overzicht van kansrijke beroepen in Groningen naar:

Kansrijke beroepen per regio | UWV.

Ga voor het overzicht van kansarme beroepen naar:

Kansarme beroepen: beroepen met weinig kans op werk | UWV.

Bron: UWV