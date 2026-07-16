Verkeersdrukte in Klein Ulsda zorgt voor frustratie: “Ik voel me machteloos”

KLEIN ULSDA – De werkzaamheden aan de A7 zorgen niet alleen voor lange files op de snelweg, maar ook voor veel overlast in Klein Ulsda. Inwoner Berend Schuur is de verkeersdrukte door het dorp spuugzat en luidt de noodklok.
Rijkswaterstaat voert van maandag 6 tot en met dinsdag 21 juli werkzaamheden uit aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens. Om de hinder te beperken worden verschillende werkzaamheden tegelijk uitgevoerd, waaronder asfaltonderhoud, regulier onderhoud en de vervanging van de dek- en slijtlagen van de A7-brug over de Westerwoldse Aa bij Bad Nieuweschans. Ook is een tijdelijk verkeerssysteem ingericht.
Door de werkzaamheden zijn delen van de A7 afgesloten en geldt op het traject tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles en het vakantieverkeer voor nog meer vertraging.
Verkeer zoekt sluiproute
Veel automobilisten kiezen daarom voor een alternatieve route via Klein Ulsda om vervolgens via Booneschans weer de A7 op te rijden. Volgens Schuur zorgt dat de hele dag voor een onafgebroken stroom auto’s, vrachtwagens, campers en bussen.
“In het dorp geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar daar trekken veel automobilisten zich niets van aan,” zegt hij. “Het is de hele dag een komen en gaan.”
Een aantal jaar geleden werden wegversmallingen aangebracht om het verkeer af te remmen. Volgens Schuur werkt dat in de praktijk niet altijd zoals bedoeld. “Mensen hebben geen geduld en proberen er toch snel tussendoor te gaan. Daarbij zijn al meerdere autospiegels gesneuveld.”
“Van het kastje naar de muur”
Voor Schuur was donderdagochtend de maat vol. Zijn ernstig zieke echtgenote kreeg bezoek en ook de huisarts kwam langs. Om beide auto’s veilig achteruit vanaf de oprit de weg op te laten rijden, ging hij zelf op de rijbaan staan om het verkeer tegen te houden. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn,” zegt hij. “Ik voelde me genoodzaakt om het verkeer zelf stil te zetten.”
Schuur heeft inmiddels contact gezocht met de gemeente Westerwolde, de politie en Rijkswaterstaat. Volgens hem wordt hij echter steeds doorverwezen. “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.”
Hij heeft voorgesteld om, net als in Bad Nieuweschans, verkeersregelaars in te zetten in Klein Ulsda. Volgens hem zou dat de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming in het dorp beter kunnen regelen. Tot nu toe heeft dat nog niet tot een oplossing geleid.
Nog een week hinder
De werkzaamheden aan de A7 duren nog tot en met dinsdag 21 juli. Tot die tijd moeten weggebruikers rekening houden met afsluitingen, omleidingen, files en extra reistijd. Voor de inwoners van Klein Ulsda betekent dat waarschijnlijk dat ook de verkeersdrukte in het dorp nog enige tijd zal aanhouden.
Foto’s: Catharina Glazenburg