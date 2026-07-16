Zomernummer Terra Westerwolda verschenen

WESTERWOLDE – Het zomernummer van Terra Westerwolda is verschenen. Het nieuwe nummer is inmiddels bij de abonnees op de mat gevallen en ligt bij verschillende verkooppunten in de regio.
Archeologie, Middeleeuws Ter Apel en intergenerationele trauma
Stijn Arnoldussen en Rienhart Wolf nemen de lezers opnieuw mee naar de opgravingen rond het Klooster in Ter Apel. Met het oog op de dertigste editie van Middeleeuws Ter Apel, die op 5 en 6 september 2026 plaatsvindt, blikt Gerda Toussain terug op de ontwikkeling van het evenement. Cees Stolk staat stil bij het leven van Reint Grave uit Klein Ulsda. Duidelijk wordt hoe de traumatische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog generaties later nog doorwerken.
Drugsgeld, energie en verlichting
Daarnaast bevat het zomernummer diverse historische onderzoeken van de eigen redactie. Lieuwe Jongsma en Jan Huizing onderzochten hoe de familie Imhoff een deel van haar vermogen opbouwde met drugsgeld. In een tweede artikel beschrijft Jongsma hoe de energievoorziening in Westerwolde zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en laat hij zien dat energietransitie bepaald geen verschijnsel van de 21e eeuw is.
Terra Westerwolda is sinds 2016 een uitgave van de Historische Vereniging Westerwolde en verschijnt drie keer per jaar. Leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift automatisch. Daarnaast is het zomernummer verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten, waaronder Museum Klooster Ter Apel, ReadShop Sturing Ter Apel, Gewoon Coop Sellingen, Primera Vlagtwedde, Primera Musselkanaal, Primera Stadskanaal, ReadShop Stadskanaal en Bruna Nieborg Winschoten.
Bron: Erik Wubs