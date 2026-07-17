RHEDE – Hilvert Huizing maakte onderstaande beelden van de werkzaamheden aan de brug bij Rhede.
In Rhede is de L52, de Rheder Straße, van 2 tot en met 31 juli volledig afgesloten. Gedurende deze periode wordt het wegdek tussen de rotondes bij het industrieterrein in Aschendorf en tankstation Gottschald in Rhede vernieuwd. Ook worden bij de rotonde in Rhede verbindingswegen aangelegd. Tegelijkertijd worden bij de dijk werkzaamheden voor de nieuwe L52 uitgevoerd.
De omleidingsroute loopt van Aschendorf via de B70 richting Lehe, vervolgens via de B401 richting Heede en daarna via de K165 en K155 naar de L52 in Rhede. Verkeer vanaf de Meyer Werft wordt omgeleid via de L31 in Diele en Brual naar de K155 in Rhede (Ems).
De video vindt u ook op https://www.youtube.com/watch?v=A1QFTgwZeGo
Beelden: Hilvert Huizing