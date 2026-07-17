D’Irish Folk brengt vrolijke mix van opzwepende Ierse folkmuziek naar Sellingen

SELLINGEN – Vanavond bracht D’Irish Folk een vrolijke mix van opzwepende Irish Folk, met invloeden uit de Schotse en Nederlandse folk naar Sellingen.
D’Irish Folk is een energieke Irish folk band uit Drenthe. Sinds 2019 nemen de vijf muzikanten het publiek mee op een muzikale reis door Ierland en Schotland. Hierbij begeleiden ze zichzelf op authentieke folk-instrumenten. Hun repertoire zit bomvol bekende meezingers en prachtige ballades van grootheden als The Dubliners, The Furey’s, Jim McCann, Paddy Reilly en Phil Coulter. Maar ook moderne folkhelden zoals Scrum en The Dropkick Murphys ontbreken niet.
Vanavond genoot het publiek in het openluchttheater De Barkhoorn te Sellingen van hun show. De band wordt gevormd door: Esther Smit, Anton Oortmann, Jeanet Welink, Edgar Smit en Gerrit Kort.
Foto’s: Johannes Velthuis