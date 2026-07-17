Eerste KNHS springwedstrijd op nieuwe buitenbodem in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zaterdag 18 juli organiseert PSV De Driesporen de allereerste KNHS springwedstrijd op de gloednieuwe buitenbak van de manege in Onstwedde.
De wedstrijd wordt verreden op een moderne eb- en vloedbodem in een ruime buitenbaan van 43 x 60 meter.
Van 11.00 uur tot ongeveer 16.00 uur komen ruiters met pony’s en paarden in actie tijdens een sportieve en gezellige wedstrijddag.
Publiek is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Neem plaats op de tribune en geniet van de springwedstrijden. Ook de Tikkiebar is geopend voor een hapje en een drankje.
Kom langs en beleef de eerste officiële KNHS springwedstrijd op deze prachtige nieuwe accommodatie!
Meer informatie is te vinden op de website van de manege.
Info: Bé Wilzing