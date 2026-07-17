Eerste KNHS springwedstrijd op nieuwe buitenbodem in Onstwedde

Weerbericht van vrijdag 17 juli : Een warme zomerdag met kans op een lokale bui

Vandaag. We starten de vrijdag met prima zomerse temperaturen. Gedurende de dag is er een afwisseling van wolken en perioden met zon, al moeten we in de loop van de dag ook rekening houden met wat lichte regen. Ondanks die kans op een bui voelt het met een maximumtemperatuur van 25°C warm aan.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond trekt de kans op neerslag grotendeels weg. De nacht verloopt vervolgens over het algemeen droog. Het blijft gedeeltelijk bewolkt en het koelt uiteindelijk af tot een minimumtemperatuur van 16°C.

Zaterdag / Zondag. Morgen en overmorgen doen we qua temperatuur een stapje terug. Het wordt een overwegend bewolkte dag met een maximumtemperatuur die blijft steken op 19°C. Er is gedurende de dag kans op een bui en er staat een matige wind uit het noordwesten. In de nacht naar zondag klaart het deels op en koelt het af naar 13°C.

Tip van de redactie: Hoewel er vandaag lokaal een kleine bui kan vallen, is het met 25 graden uitstekend weer om buiten te zijn. Smeer je tijdens de zonnige perioden wel goed in, want de zonkracht is met een uv-index van 7 erg sterk!