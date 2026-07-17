Eerste nieuwe wandelbankje van Stichting Wandelen in Westerwolde officieel in gebruik genomen

SELLINGEN – Vanmiddag was een bijzonder moment voor wandelliefhebbers in Westerwolde. In natuurgebied Ter Borg, nabij Sellingen, is het allereerste nieuwe wandelbankje van Stichting Wandelen in Westerwolde officieel in gebruik genomen.
De opening werd verricht door wethouder Giny Luth. Het bankje staat langs het wandel- en fietspad en biedt een prachtig uitzicht over het natuurgebied. Een ideale plek om tijdens een wandeling of fietstocht even uit te rusten en te genieten van de omgeving.
Het houten bankje is geplaatst in opdracht van Stichting Wandelen in Westerwolde en met veel vakmanschap gemaakt door de bewoners van zorgboerderij De Spinberg uit Jipsinghuizen. Daarmee is het niet alleen een praktische rustplek, maar ook een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief waarin samenwerking centraal staat.
Bij de plaatsing waren naast wethouder Giny Luth ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, het bestuur van Stichting Wandelen in Westerwolde en zorgboerderij De Spinberg aanwezig.
De plaatsing van dit eerste bankje vormt het begin van een groter project. In de komende periode worden, in samenwerking met de gemeente Westerwolde, op verschillende locaties in totaal tien nieuwe wandelbankjes geplaatst. Hiermee wil Stichting Wandelen in Westerwolde het wandelnetwerk verder versterken en bezoekers nog meer mogelijkheden bieden om onderweg te genieten van de rust, de natuur en het bijzondere landschap van Westerwolde.
Met deze nieuwe rustplekken wordt wandelen in Westerwolde nóg aantrekkelijker. Iedereen is van harte uitgenodigd om de nieuwe bankjes zelf te ontdekken en onderweg even plaats te nemen om te genieten van al het moois dat de omgeving te bieden heeft.
Foto’s: Johannes Velthuis