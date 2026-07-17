VLAGTWEDDE – Groot materieel opgeroepen voor brand achter een bijgebouw aan de Weenderstraat in Vlagtwedde
De brandweer van Vlagtwedde, Ter Apel, de watertankwagen van 2e Exloërmond en de Grootwatertransport Systeem van Veendam werden vanavond even voor half zeven opgeroepen voor een melding van een buitenbrand aan de Weenderstraat in Vlagtwedde.
Achter de schuur van een woning bleek een grote bult dikke balken in brand te staan.
Omdat het vuur dichtbij de gebouwen woedde werd groot ingezet.
Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk
Ter plekke van de brand was Weenderstraat was een tijd afgesloten voor het verkeer.
De ooievaars die op het terrein hun nest met jongen verzorgen trokken zich niks aan van alle drukte en bleven rustig op hun nest zitten.
Foto’s: Geert Smit
Groot materieel opgeroepen voor brand achter een bijgebouw aan de Weenderstraat in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Groot materieel opgeroepen voor brand achter een bijgebouw aan de Weenderstraat in Vlagtwedde