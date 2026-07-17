DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Tussen 12 juli 12.00 uur en 16 juli 19.05 uur is bij een woning aan de Graf-Edzard-Straße in Weener ingebroken. Er is voor een onbekend bedrag aan goederen gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Weener te bellen.
Niederlangen
Tussen woensdag 18.00 uur en donderdag 8.00 uur is vanaf een parkeerplaats voor vrachtauto’s aan de K156/Lathener Straße in Niederlangen een aanhanger met daarop een minigraafmachine gestolen. De aanhanger zat met disselslot gezekerd. De schade bedraagt zo’n 20.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.
Bunde
Op 15 juli is in Bunde rond 22.20 uur een kostbare kostbare elektrische fiets gestolen. De fiets zat met een slot vast een een lantaarnpaal aan de Kirchring in Bunde. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.