Opname kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 5 juli heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela.
Voorganger: ds. de Hoop
Schriftlezing: Jeremia 15 vers 15-21 & 1 Petrus 3 vers 8-15a & Mattheüs 9 vers 9-13
Thema “Gebrokenheid van de Wereld”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 19 juli uitgezonden en maandagavond 20 juli om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst