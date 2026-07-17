Opname kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 5 juli heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela.

Voorganger: ds. de Hoop

Schriftlezing: Jeremia 15 vers 15-21  &  1 Petrus 3 vers 8-15a  &  Mattheüs 9 vers 9-13

Thema “Gebrokenheid van de Wereld”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 19 juli uitgezonden en maandagavond 20 juli om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst

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