Oudste en jongste deelnemers zwemvierdaagse de Barkhoorn in het zonnetje gezet

SELLINGEN – Vanmorgen zijn door wethouder Giny Luth de jongste en oudste deelnemers van de zwemvierdaagse in de Barkhoorn te Sellingen in het zonnetje gezet.
Dit waren:
- Sven jurgens 25-4-1956
- Tonny Noorlander 12-5-1948
- Jesse Kupers 10-7-2020
- Nilou Tolhuis 2-2-2021
Wethouder Luth heeft hen gehuldigd met een presentje en een mooie bos bloemen.
Wethouder Luth: “De Zwemvierdaagse brengt generaties samen. Het is prachtig om te zien dat zowel onze jongste als onze oudste deelnemers deze uitdaging hebben volbracht. Leeftijd maakt niet uit, plezier in bewegen en samen deelnemen staat voorop. Daar mogen we trots op zijn.”
Bron: Gemeente Westerwolde
Foto’s: Johannes Velthuis