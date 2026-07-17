PVV Westerwolde eist opheldering van burgemeester Velema na uitspraak in NRC

SELLINGEN – De PVV-fractie in Westerwolde heeft kritisch gereageerd op uitspraken van burgemeester Jaap Velema in NRC. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend en vraagt om een publieke toelichting en excuses van de burgemeester aan de inwoners van de gemeente.
Aanleiding voor de ophef is een interview in het NRC van 11 juli 2026. Daarin deed Velema volgens Robert Rep van de PVV in Weserwolde een opmerkelijke uitspraak over overlastgevende asielzoekers rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel: “De jongens hebben de gewoonte hun broek naar beneden te trekken. Dat is niks seksueels, maar een uiting van minachting.”
Voor de PVV-fractievoorzitter gaat deze verklaring alle boekjes te buiten. In een reactie laat de fractie weten de uitspraak “onacceptabel en een burgemeester onwaardig” te vinden. De partij stelt dat een burgemeester grensoverschrijdend, intimiderend en mogelijk strafbaar gedrag ondubbelzinnig hoort af te keuren, in plaats van het te verklaren of te nuanceren.
Volgens de PVV wekt Velema hiermee de indruk dat hij de ernst van de situatie bagatelliseert. “Voor inwoners die al jarenlang overlast ervaren, maakt de intentie weinig verschil,” schrijft Rep. “Of het nu provocatie, intimidatie of minachting is, dergelijk gedrag is onacceptabel.”