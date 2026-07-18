Drukke ochtend voor hulpdiensten in de regio

WINSCHOTEN – De hulpdiensten in de regio hebben zaterdagochtend de handen vol gehad. Binnen korte tijd vonden er verschillende incidenten plaats, variërend van een ongeval bij het omzagen van een boom in Vriescheloo tot een voertuigbrand in een graafmachine in Scheemda.
Kort na 10:00 uur werden de hulpdiensten met spoed (P 1) opgeroepen voor een incident aan de Koeweg in Vriescheloo. Binnen twee minuten kwamen er twee meldingen binnen, om 10:04 uur en 10:06 uur, voor een verkeersongeval ter plaatse. Meerdere eenheden moesten uitrukken om hulp te verlenen bij een ongeval bij het omzagen van een boom.
Scheemda
Vrijwel gelijktijdig, om 10:06 uur, moest de brandweer in actie komen aan de Eekerweg in Scheemda. Daar was brand uitgebroken in een graafmachine. Die werd snel geblust. De onrustige nacht en ochtend begonnen eigenlijk al kort na middernacht. Om 00:41 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een dier in problemen aan de Hoofdweg in Midwolda.