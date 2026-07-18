Jaarmarkt de Maten bracht veel bezoekers op de been

TER APEL – Vandaag werd in Buurtschap De Maten de jaarmarkt georganiseerd.
De Jaarmarkt in buurtschap De Maten wordt elk jaar op de derde zaterdag in juli gehouden. Dit jaar werd de markt voor de 40ste keer georganiseerd. Ruim 120 standhouders kwamen naar de markt om hun waren aan de man te brengen.
De markt werd om 9.30 uur door wethouder Wietze Potze geopend.
Het publiek kwam weer in grote getale naar de jaarmarkt, waar ook een oldtimershow, vertier voor de jeugd en live muziek op twee terrassen was.
Groningen 1 was met de locatie bus aanwezig en zond de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom live vanaf de markt uit.
Foto’s: Johannes Velthuis, Gert Wubs en Gerda Boeijing