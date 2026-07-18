Johannes Velema viert zijn 101 ste verjaardag

SELLINGEN – De heer Jans Velema is vandaag 101 jaar geworden.
De heer Jans (Johannes) Velema uit Sellingen is vandaag jarig. Hij mag 101 kaarsjes uitblazen!
Burgemeester Jaap Velema bracht zijn naamgenoot namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over en verraste hem met Westerwoldse streekproducten.
Johannes Velema groeide op in Sellingen in een gezin met zeven kinderen. Op zijn 18de moest hij zich melden voor de Nederlandse Arbeidsdienst. Het was toen oorlog. Velema besloot in Duitsland onder te duiken. Hij werd daar veilig opgevangen.
Na de oorlog diende hij vier jaar als korporaal en onderofficier op Java. Toen hij terug in Nederland was, trouwde hij in 1953 met Jantje Pepping. Velema werkte jarenlang op de melkfabriek in Laude en later bij Avebe. Zijn vrouw overleed op 1 december 2020. Zij werd 96 jaar.
Foto’s: Jan Glazenburg