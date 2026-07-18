DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vrijdag heeft tussen 02:50 en 02:56 uur bij een zelfbedieningsautowasstraat aan de Lathener Straße in Meppen een inbraak plaatsgevonden. De dader heeft in totaal vijf muntautomaten van de autowasstraat opengebroken en vervolgens de geldlades en de inhoud ervan gestolen. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien ten tijde van het incident of die informatie kunnen verstrekken over de misdaad of de dader, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490
Haren
Vrijdag vond rond 10:20 uur op de Elchweg in Haren een ongeval plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 42-jarige vrouw in een Ford Transit op de Elchweg richting huisnummer 17. Nabij de kruising bij huisnummer 3 naderde een nog onbekende auto haar, die volgens het lopende onderzoek midden op de weg reed. Om een botsing te voorkomen, week de 42-jarige vrouw naar rechts uit en botste tegen een naastgelegen hek. De bestuurster, evenals een 14-jarige en een 11-jarige passagier, bleven ongedeerd. De onbekende automobilist reed vervolgens door richting de Schwarzwildweg zonder te stoppen om gegevens uit te wisselen of het ongeval te melden. De schade wordt op ongeveer € 5.000,- geschat. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het nog onbekende voertuig of de bestuurder contact op te nemen met de politie in Haren via telefoonnummer 05932/72100.
Vrijdagavond is rond 20:55 uur tijdens het oogsten op een akker aan de Zur Heideweg in Haren een combine in brand gevlogen. De vlammen verspreidden zich snel over de hele machine. De vrijwillige brandweerkorpsen van Rütenbrock en Haren wisten de brand snel onder controle te krijgen en volledig te blussen. Ze voorkwamen dat de vlammen zich naar het aangrenzende veld verspreidden. De combine is volledig door de brand verwoest. De materiële schade wordt geschat op ongeveer € 300.000. Er zijn geen gewonden gevallen.