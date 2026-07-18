Laptop Revive begonnen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Sinds maart 2026 zet het landelijke vrijwilligersinitiatief Laptop Revive zich in in Stadskanaal, waar vrijwilligers ongebruikte laptops ophalen, installeren met Linux Mint en doneren aan leerlingen en studenten die zich geen eigen apparaat kunnen veroorloven.
Laptop Revive is een landelijk vrijwilligersinitiatief. De organisatie haalt ongebruikte laptops bij mensen thuis op, installeert daarop Linux Mint, waardoor ze weer veilig en bruikbaar zijn en schenkt de apparaten aan leerlingen en studenten die zich geen laptop kunnen veroorloven. Het initiatief telt inmiddels 150 vrijwilligers in Nederland, waaronder recent een team in Stadskanaal. Tot nu toe hebben meer dan 200 leerlingen of studenten een laptop ontvangen, waardoor zij weer actief kunnen deelnemen aan het onderwijs.
Heel veel mensen hebben thuis nog een laptop liggen die niet meer wordt gebruikt. De oproep: Meld ongebruikte laptops via de website van Laptop Revive. Een Laptop Reviver (vrijwilliger) plant vervolgens een overdracht afspraak in. Laptop Revive zorgt ervoor alle gegevens grondig en professioneel worden gewist voordat de laptop opnieuw wordt ingericht.
Via de website van Laptop Revive kun je ook een laptop aanvragen. Ben je leerling of student, kun je zelf geen laptop betalen en voldoe je aan de voorwaarden? Vraag er dan één aan; de laptop wordt bij je thuis, op school, of afgesproken plek persoonlijk overhandigd, inclusief een korte instructie. Daarna kun je de laptop gebruiken zoals je zelf wilt.
Heb je affiniteit met computers? Meld je dan aan als vrijwilliger. Op de website staat onder de menukeuze het Handboek voor Laptop Revivers geplaatst. Hierin kunt u precies lezen wat er van een vrijwilliger wordt verwacht. Met slechts een kleine tijdsinvestering lever je een grote bijdrage aan ecologie, digitale inclusie en promotie van open source en open standaarden.
Meer informatie vindt u HIER.
Bron: Laptop Revive