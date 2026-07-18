Publiek geniet van optreden Bert Heerink en André Becker

SELLINGEN – Bert Heerink en André Becker verzorgden vanavond een succesvol optreden in het Openluchttheater te Sellingen.
Vanavond was in het Openluchttheater te Sellingen het podium voor Heroes of Rock, met Bert Heerink en André Becker. Vanuit hun gedeelde liefde voor rockmuziek brachten Bert en André een akoestisch programma met verrassende bewerkingen van legendarische rocksongs.
Bezoekers genoten van herkenbare klassiekers als Eye of the Tiger, Ruthless Queen, Space Oddity en Burning Heart. Een avond vol nostalgie en muzikale herkenning.
Foto’s: Johannes Velthuis