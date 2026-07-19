DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Wippingen

Tussen vrijdag 17 juli 22:00 uur en zaterdag 18 juli 18:00 uur is in de Waldstraße in Wippingen een Yamaha buitenboordmotor gestolen. Deze zat bevestigd aan een speedboot die op een trailer geparkeerd stond. De boot stond geparkeerd in een parkeerstrook direct naast de weg. De schade wordt op ongeveer € 2.000,- geschat.

De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Waldstraße hebben gezien ten tijde van de diefstal, of die informatie hebben over de misdaad of de daders, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

A30/A31

De politie heeft zaterdag op de snelwegen A30 en A31 een aangekondigde gerichte controle op vakantieverkeer uitgevoerd. De focus lag voornamelijk op campers, caravans, touringcars en andere vakantievoertuigen.

Agenten van de snelwegpolitie en de verkeersmonitoring hadden hiervoor bij de parkeerplaats Bergler Feld Oost aan de A31 bij Emsbüren een controlepost ingericht. Er werd met name gelet op de ladingzekering, het naleven van de toegestane totaalgewichten en de technische staat van de voertuigen. Bij touringcars werden ook de rij- en rusttijden, de chauffeurs en de technische staat van de voertuigen gecontroleerd.

Tijdens de controles werden in totaal 28 voertuigen geïnspecteerd, waaronder negen campers, veertien caravans, twee auto-aanhangercombinaties, twee touringcars en één zwaar transportvoertuig. De agenten constateerden zeven gevallen van overbelading, twee overtredingen van de ladingzekeringsvoorschriften en één technisch defect. De meeste overtredingen werden ter plaatse door de chauffeurs verholpen. De bevindingen met betrekking tot een touringcar waren bijzonder ernstig. Analyse van de digitale tachograaf bracht aanzienlijke overtredingen van de sociale regelgeving voor het wegvervoer aan het licht. Zo werd onder andere een werktijd van 16 uur en 40 minuten en een rijtijd van 15 uur en 52 minuten geregistreerd. Er is een procedure gestart.

Verder inspecteerden agenten een zwaar transportvoertuig, dat aanzienlijke gebreken vertoonde. Het voertuig was meer dan 30 procent overbeladen, de verplichte tachograafinspectie ontbrak en de toegestane afmetingen werden overschreden. Het zware transportvoertuig is in beslag genomen.

De politie beschouwt deze actie als een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Vooral tijdens de vakantieperiode helpen dergelijke controles om belangrijke veiligheidsrisico’s vroegtijdig te signaleren en gevaren voor alle weggebruikers te verminderen.



Lingen

Bij een politie inzet voor een restaurant aan het marktplein in Lingen zijn zaterdagochtend rond drie uur zes agenten gewond geraakt. De politie kreeg een melding van een ruzie tussen twee groepen. Hierbij raakte een aantal personen slaags. Terwijl de politie de groepen uit elkaar haalde en maatregelen nam om de situatie te kalmeren, vielen verschillende betrokkenen de agenten aan en beledigden hen verbaal. Vervolgens werden drie agenten door leden van de menigte fysiek aangevallen. In totaal liepen zes agenten, in de leeftijd van 28 tot 36 jaar, lichte verwondingen op. Een 34-jarige vrouwelijke agent werd in het ziekenhuis behandeld nadat ze was geschopt en vervolgens ten val was gekomen. Zij kon niet meer aan het werk.

Met de hulp van extra agenten werden drie verdachten, van 18, 21 en 25 jaar, aangehouden en in hechtenis genomen. Op last van het Openbaar Ministerie werden bloedmonsters afgenomen.

Er is een strafzaak aangespannen tegen de drie verdachten wegens het aanvallen van politieagenten en verzet tegen arrestatie. Daarnaast worden de verdachten, evenals andere nog niet geïdentificeerde personen, onderzocht op verdenking van verstoring van de openbare orde.

Om verdere verstoringen te voorkomen, is aan twee betrokkenen die niet in Lingen wonen een langdurig verbod opgelegd om de stad te betreden. Bovendien heeft de politie meerdere personen bevolen het voetgangersgebied van Lingen te verlaten.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident en eventuele andere betrokkenen is nog gaande. Beveiligde video-opnames zullen worden meegenomen in het lopende onderzoek.