Nieuwe locatie ouderenmiddag tijdens de Week der Besten

VLAGTWEDDE – Over een paar weken is het weer zover, dan gaat de 32e editie van de Week der Besten weer beginnen. Een week vol vertier voor jong en oud. Ook staat de traditionele ouderenmiddag op programma, nu op een nieuw locatie, namelijk ’t Kruispunt in Vlagtwedde. Op 5 augustus zullen Nel en Sien met de Rariteitenkar en Duo Gezellig vanaf 14.00 uur gaan optreden.
Nel en Sien zijn twee handelsvrouwen. Ze trekken rond met hun handkar vol vintage. Veel verkocht wordt er niet, maar wel komen er vele verhalen en herinneringen naar boven van vroeger. Denk aan curiosa zoals een snijbonenmachine, oude koffiemolen en een zakketel. Ook Duo Gezellig zal aanwezig zijn om af te sluiten met bekende nederlandse, duitse en engelse muziek. Kortom weer een middag om naar uit te kijken.
Vanuit uit de gemeente gaat er weer een aantal bussen van Folkerts Rijopleidingen langs de diverse verzorgingsinstellingen om de mensen op te halen. Opgave kan hiervoor bij Dina van der Straat via telefoonnummer 0599-582460 of via info@welzijnwesterwolde.nl.
Let op bij ’t Kruispunt is alleen contante betaling mogelijk.
Bron: Leo Teuben