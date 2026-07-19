Open dag European Hyperloop Center Veendam informatief en goed bezocht

VEENDAM – Bij het European Hyperloop Center in Veendam werd zaterdag een open dag gehouden als onderdeel van de European Hyperloop Week. Bezoekers konden het testcentrum bekijken en kregen uitleg over de hyperlooptechniek, de testbuis en het werk van internationale studententeams die deze week in Veendam aanwezig zijn.
Tijdens korte rondleidingen werd toegelicht hoe de pods worden ontwikkeld en getest, en welke rol het centrum speelt binnen de Europese samenwerking rond hyperlooponderzoek.
De open dag vormde een informatief onderdeel van de week waarin studenten hun ontwerpen presenteren en technische demonstraties uitvoeren.
De video: https://www.youtube.com/watch?v=7QhBz23_JX4
Bron/video: parkstadveendam.nl/Willem van der Werf
Foto’s Hemmo Kuiper – Kuiper Fotografie