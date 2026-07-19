Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Emmer-Compascuum

Weerbericht van zaterdag 18 juli : Veel bewolking houdt de overhand in een koeler weekend

Vandaag. Het weekend begint overwegend grijs. Dikke wolkenvelden domineren de lucht, al is er gedurende de dag slechts een kleine kans op wat lichte regen. Het wordt een flink stuk koeler dan de afgelopen dagen, de thermometer blijft steken op een maximumtemperatuur van 19°C. Er staat bovendien een merkbare, matige wind uit het noordwesten.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond en nacht verandert er weinig aan dit weerbeeld. De bewolking blijft hardnekkig aanwezig en er is een kans op een spatje lichte regen. Het koelt vannacht af naar een minimumtemperatuur van 13°C, terwijl de noordwestenwind rustig blijft doorwaaien.

Zondag. Morgen houdt de bewolking de streek grotendeels in haar greep. Gedurende de dag is het overwegend bewolkt met kans op lichte regen. De maximumtemperatuur levert nog een graadje in en bereikt 18°C. Pas in de loop van de avond en nacht klaart het deels op naar een half bewolkte lucht, waarbij het kwik opnieuw daalt tot 13°C. De noordwestenwind trekt iets aan.

Tip van de redactie: Het is dit weekend geen terras- of strandweer, maar de temperaturen rond de 18 of 19 graden zijn prima voor een stevige wandeling. Kleed je wel goed aan tegen de frisse noordwestenwind en neem voor de zekerheid een paraplu of regenjas mee!