Storing legt Facebook plat (Update)

Sinds vanmorgen is er een technische storing bij Facebook. Duizenden gebruikers kunnen de dienst niet gebruiken. Ze krijgen geen toegang tot hun account.
Gebruikers van Facebook krijgen sinds half tien de melding: Account tijdelijk niet beschikbaar. Je account is tijdelijk niet beschikbaar vanwege een probleem met de site. Wij verwachten dat dit probleem spoedig zal worden verholpen. Probeer het opnieuw over een paar minuten.
De problemen lijken zich uitsluitend voor te doen bij de desktopversie; via de mobiele app blijft Facebook bereikbaar.
Facebook, eigendom van Meta, is een van ’s werelds toonaangevende socialemediaplatforms die miljarden mensen via internet en mobiele apps met elkaar verbindt. Facebook stelt gebruikers in staat om in contact te blijven met vrienden, familie en communities door content te plaatsen, te delen en ermee te interacteren.
Meta heeft, voor zover bekend, tot op heden geen officiële verklaring of bevestiging van een storing gegeven. In juni waren er ook wereldwijd problemen met Facebook en andere Meta-diensten. Die storing werd uiteindelijk binnen enkele uren opgelost.
Bij Instagram haperen zowel de website als de appversie.
Update
Zo te zien is de storing opgelost.